La Uefa ha preparato dei brevi approfondimenti su tutte le squadre qualificate agli ottavi di Champions League. Questo è quello dedicato al Porto, prossima sfidante della Juventus: "Chi è l'allenatore? Tre volte vincitore della massima serie portoghese, due volte con il Porto, l'ex ala portoghese Sérgio Conceição ha guidato il club verso altri due campionati da quando è tornato dal Nantes nel 2017. La fase a gironi in dieci parole: ha superato una battuta d'arresto iniziale per dimostrare classe nelle sfide successive. Il Porto ha raggiunto il suo obiettivo principale di qualificarsi, arrivando secondo con una partita d'anticipo. Dopo una sconfitta iniziale in casa del City, il Porto ha ottenuto tre vittorie consecutive. Una difesa solida - che ha disputato quattro partite consecutive senza subire gol - alleata con due laboriosi e intelligenti centrocampisti come Sérgio Oliveira e Matheus Uribe ha giocato un ruolo importante, così come l'esperienza di Jesús Corona e Otávio".