"La decisione di oggi è un importante primo passo che mette al centro la salute dei tifosi e rispetta le leggi di ogni paese", queste le parole del presidente Uefa Aleksander Ceferin, che ha accolto con favore la decisione del ritorno parziale degli spettatori negli stadi: ci sarà fino al 30% della capienza consentita nello stadio. Dopo l'esperimento riuscito nella Supercoppa europea fra Bayern e Siviglia, oggi il Comitato Esecutivo ha deliberato in favore dell'idea originaria dell'Uefa. In Italia, come negli altri paesi, varrà però il parere del comitato tecnico scientifico: al momento si resta sulle mille persone.