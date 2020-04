Attraverso un report, la UEFA ha stilato una lista dei 50 giovani più promettenti su tutta il panorama europeo. Tra questi c’è anche Dejan Kulusevski, classe 2000 che dal prossimo anno vestirà la maglia bianconera.



“Abbiamo chiesto ai reporter di UEFA.com di selezionare i 50 giovani più promettenti d'Europa. Saranno loro le stelle della UEFA Champions League della prossima decade?



Dejan Kulusevski (SWE, 20 – Juventus)

Prestato al Parma dall'Atalanta, il centrocampista è stato acquistato dalla Juventus in inverno rimanendo al Parma in prestito. Potrebbe essere convocato dalla Svezia per UEFA EURO 2020.”