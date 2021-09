C'è tensione tra i club europei più piccoli, un gruppo crescente dei quali - secondo quanto riportato da Calcioefinanza.it - teme che un potenzialeda 7 miliardi di euro creato dallapossa essere utilizzato come ancora di salvataggio per le società più grandi che hanno accumulato maggior debito. Il piano, spiega Bloomberg, dovrebbe consentire ai club di accedere a fondi a tassi di interesse più bassi e di ristrutturare ilesistente, ma le modalità esatte per il funzionamento del fondo devono ancora essere stabilite. Intanto però, come anticipato, la tensione è alta, tanto più dopo il tentativo fallito di creare unaeuropea: molte delle società che avevano aderito al nascente campionato continentale, infatti, sono tra le più "in difficoltà" d'Europa, come ilil cui debito ad agosto superava il miliardo di euro.