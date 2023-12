"Tifosi, giocatori, allenatori, federazioni, club, leghe e tutti quelli che amano questo bellissimo gioco dicono a voce alta: non c'è spazio per ogni tipo di Superlega in Europa. Il merito sportivo è quello che conta. Il calcio è di tutti, teniamolo aperto a tutti. Conquistalo sul campo". Questo il messaggio condiviso sui social da UEFA, FIFA, Liga, FIFPro ed ECA nel giorno della storica sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito al progetto Superlega.