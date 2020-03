Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo As la Uefa non ha alcuna intenzione di rinviare l'Europeo, previsto per il prossimo mese di giugno, a causa della diffusione del coronavirus. Il massimo organismo calcistico europeo avrebbe confermato le date del torneo, in programma questa estate, con inizio a Roma il 12 giugno. I contatti tra Uefa e OMS vanno avanti senza sosta, ma al momento è da escludere la possibilità di un rinvio di Euro 2020, sia di pochi giorni che di qualche mese. Anche Champions League e Europa League dovrebbero andare avanti.