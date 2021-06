All'esordio da titolare ad Euro 2020, Federico Chiesa ha sfornato una prestazione di altissimo livello. Tanto da mettere in crisi le prossime scelte del ct Mancini che sulla destra dovrà scegliere tra lui e Berardi. Intanto, la Uefa ha premiato il calciatore della Juventus come migliore in campo nel match contro il Galles: "La Star of the match di Italia-Galles è Federico Chiesa, sicuramente il giocatore più attivo e pericoloso della partita."