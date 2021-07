Come riporta SkySport.it, ecco le sedi e gli stadi:"SAINT PETERSBURG ARENA: nel 2022 questo stadio ospiterà per la prima volta una finale di Champions League dopo essere stato sede della Confederations Cup del 2017, dei Mondiali 2018 e degli Europei 2020.ATATURK OLYMPIC STADIUM: Istanbul era la sede designata per ospitare la finale di Champions della scorsa stagione. A causa della pandemia, la Uefa ha infine deciso di spostare l'evento a Oporto. Tuttavia l'Ataturk avrà una seconda chance: ospiterà di nuovo la finale di Champions nel 2023 dopo quella del 2003, in cui il Liverpool sconfissse il Milan ai rigori.WEMBLEY: Dopo la finale di Euro 2020 che ha visto l'Italia laurearsi campione d'Europa, lo stadio di Wembley torna a ospitare una finale di Champions League, e lo farà nel 2024. E' il tempio del calcio per eccellenza.ALLIANZ ARENA: conosciuta anche con il nome di Fussball Arena Munchen, ospiterà la finale di Champions 2025, tornando ad essere sede di un tale evento dopo aver ospitato la finale del 2012 quando proprio i padroni di casa del Bayern Monaco furono sconfitti dal Chelsea ai rigori".