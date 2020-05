Come riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, la Uefa avrebbe mostrato perplessità sul protocollo italiano per la ripresa degli allenamenti collettivi. La misura di porre tutta la squadra in quarantena nel caso in cui emerga un positivo (ipotesi probabile), bloccherebbe tutto nuovamente, e la cosa preoccupa l’organo calcistico internazionale.



ROAD MAP – Per questo la Uefa adotterà un protocollo sulla falsa riga di quello tedesco, in modo tale da far concludere Champions ed Europa League, o almeno far giocare più partite possibili. Nonostante la smentita alle parole del presidente Aulas (Juve-Lione il 7 agosto), questa resta la data papabile per la ripresa degli ottavi di finale, il 6 invece il ritorno degli ottavi di Europa League. Resta da capire se Inter-Getafe e Siviglia-Roma si possano giocare in doppio confronto o in gara secca. La finale di Champions è prevista per il 29 agosto, mentre quella di Europa League il 26 o 27.



5 CAMBI? NO – Non convince la novità introdotta dall’Ifab dei 5 cambi: la Uefa è intenzionata a mantenere il classico numero di sostituzioni, 3 cambi più 1 nei supplementari.