Di smettere, non sembra averne voglia. Così, mentre Gianluigi Buffon progetta - dopo la conclusione di questa - una nuova stagione da calciatore della Juventus, ci sono altri che aspettano il suo ritiro, solo per portarlo dalla propria parte una volta che sarà ufficialmente "ex". Come riporta Tuttosport, infatti, non è da escludere che, una volta dismessi i guanti, Buffon possa intraprendere una carriera politica nel calcio, con Fifa e Uefa che lo seguono con desiderio: la terza opzione, ovviamente, è che si leghi a vita ai colori bianconeri, con un ruolo dirigenziale in società.