Il Presidente della Uefa Ceferin e quello dell'ECA Andrea Agnelli hanno scritto una lettere a Federazioni, Leghe e club. In un duro comunicato, firmato dai due presidenti, è chiara la posizione del massimo organo calcistico europeo: provare in tutti i modi possibili di terminare sul campo i campionati. Fermare tutto ora sarebbe ingiustificato e prematuro.



COMUNICATO - "E’ richiesto a tutte le Leghe di elaborare piani e calendari entro la metà di maggio per stilare un potenziale calendario con tutte le partite del calcio tra luglio e agosto con la possibilità che la Champions e l’Europa League ripartano dopo i campionati stessi. La priorità è concludere i campionati. Da parte nostra, fermare le competizioni è l’ultima spiaggia: ad oggi non ripartire con campionati, Champions e Europa League sarebbe una scelta prematura e non giustificata".