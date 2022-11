Nuovosulla: ecco la dura risposta alle parole di A22."A22 voleva dialogare e ci siamo concessi due ore e mezza per farlo e ogni partecipante ha rigettato il loro approccio. Come ha detto la Football Supporters Association, gli UK hanno avuto altrettanti Primi Ministri negli ultimi due mesi quanti A22 sostenitori dei loro piani. Hanno detto di non rappresentare i tre club rimanenti. Hanno rifiutato di definire il loro nuovo approccio. Dicono di volere dialogo ma non hanno avuto niente da dire. Domani è il vero tempo del dialogo, con la Convention per il Futuro del Calcio Europeo a Nyon. Associazioni Nazionali, club, leghe, allenatori, giocatori, tifosi, agenti, amministratori, arriveranno per discutere dei veri temi del gioco, non spendendo e perdendo tempo a indulgere banchieri e dirigenti di marketing e le loro idee che mettono a rischio il gioco più bello del mondo".