In tutte le discussioni di questi giorni sulla legittimità del progetto SuperLega, sulle posizioni del mondo del calcio, Uefa in testa, e sul modo in cui i "signori del pallone" gestiscono i soldi, oggi Calcio e Finanza fa notare un dato molto interessante che riguarda il presidente dell'organo calcistico europeo. Aleksander Ceferin, infatti, ha visto aumentare il proprio stipendio nell'anno della pandemia di coronavirus! Per la stagione 2019-2020, infatti, Ceferin ha percepito complessivamente 2,19 milioni di euro lordi. Quasi mezzo milione in più rispetto all'annata precedente.