La bomba sganciata dall’ormai ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu sull’attuazione della Superlega ha scatenato un terremoto ai piani alti delle sfere istituzionali del calcio. La UEFA, contraria alla competizione, si è esposto tramite il presidente Ceferin che ha descritto la Superlega come un’invenzione italiana, ma sottotraccia si muove qualcosa.



IL PROGETTO – Il progetto, in gran segreto, prende corpo, con almeno 12 club già in trattativa tra Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna, fino ad un totale di 18. Il piano giungerà al vaglio dell’ECA, di cui Andrea Agnelli è presidente ed intanto gode dell'appoggio della FIFA e del supporto finanziario della banca JP Morgan, pronta a creare un pacchetto di finanziamenti pari a 6 miliardi di euro per contribuire alla creazione della European Premier League. La competizione potrebbe già partire dalla stagione 2022-23 e riunirebbe i maggiori club al mondo in un unico, prestigioso torneo.



COME FUNZIONA – Ma chi vi partecipa? E come funziona? Come riporta Mundo Deportivo, la Superlega sarebbe costruita con una road map di 34 partite e una fase finale di palyoff disputata nella stessa sede, in pieno stile Eurolega di basket. Per quanto riguarda i club iscritti, ci sarebbe delle assegnazioni fisse e altre che ruotano. In Spagna – come si legge – Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid sarebbe i 3 club sicuri della partecipazione assicurata. In Inghilterra i ‘Big Six’, Liverpool, Manchester United, City, Chelsea, Arsenal e Tottenham, in Germania Bayern Monaco e Borussia Dortmund mentre in Italia Juventus, Inter e Milan, in Francia una o due squadre, con il PSG fisso. Resta ancora da capire se e come verranno inclusi club di blasone storico come Ajax, Porto e Benfica, le realtà russe come CSKA e Zenit e le altre società italiane di alto livello come Roma, Napoli e Atalanta.