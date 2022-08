Come riportato oggi da The Times, la UEFA è pronta a sanzionare dieci club per il mancato rispetto delle norme del FPF fino alla stagione 2020/21. Tra queste anche la Juventus, oltre a Inter e Roma, seppur con situazioni diverse. I bianconeri, infatti, avrebbero rifiutato qualsiasi tipo di accordo con la Federcalcio europea, con il rischio di andare incontro a sanzioni più pesanti, mentre nerazzurri e giallorossi dovrebbero raggiungere un’intesa per dei settlement agreement.Le stabilisce l’articolo 29 delle “Regole procedurali che governano l’UEFA Club Financial Control Body”. Eccole: avvertimento, richiamo, multa, decurtazione di punti, trattenuta degli introiti ricavati da una competizione UEFA, divieto di iscrizione di nuovi giocatori alle competizioni UEFA, limitazione del numero di giocatori che un club può iscrivere alle competizioni UEFA, compreso un limite finanziario al costo totale aggregato dei benefit per i giocatori registrati nella lista A delle competizioni UEFA per club, squalifica dalle competizioni in corso e/o esclusione da future competizioni, revoca di un titolo o di un premio.