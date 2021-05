Juventus, Real Madrid e Barcellona, come noto, sono sotto indagine da parte della Uefa per la loro iniziativa della SuperLega. O meglio, per il non aver fatto dietrofront e aver continuato a propugnare il progetto. Il New York Times rivela nuovi dettagli su quale può essere adesso tutto l'iter. Il processo durerà circa un mese e i tre club rischiano fino a due anni di squalifica dalle coppe europee. In tal caso, poi, Juve, Real e Barça potranno ricorrere in appello al TAS. Si prospetta una battaglia legale all'orizzonte!