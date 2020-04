1









Parziale dietrofront della Uefa che un mese dopo la minaccia del "pugno duro" per chi non avrebbe portato a termine il campionato. Dopo la videoconferenza di oggi con le 55 Federazioni affiliate, il massimo organismo di calcio europeo ha diramato il seguente comunicato: "C’è stata una forte raccomandazione alle singole Federazioni nel provare a concludere i campionati e le Coppe. Ma avvieremo una discussione, dopo aver sviluppato delle linee guida per stabilire i criteri di partecipazione alle coppe europee, anche con quelle Federazioni che non dovessero riuscirci. Eventuali decisioni su questo tema verranno comunque rese note nella giornata di giovedì, dopo la riunione del Comitato Esecutivo. Nel corso della riunione odierna, inoltre, sono state presentate varie opzioni di calendario che coprono sia le partite di campionato che quelle di coppa".