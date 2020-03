Apertura di Tuttosport dedicata a ciò che succederà oggi, a Nyon. In videoconferenza, l’Uefa riunirà club e Federazioni per decidere l’immediato futuro del calcio, una volta che l’emergenza coronavirus sarà cessata. Tanti i temi sul tavolo, dalla richiesta delle singole Leghe di concludere i campionati, al rinvio di Euro 2020, passando per questioni economiche e burocratiche come la scadenza al 30 giugno dei contratti dei giocatori.



IL PROGRAMMA - Andiamo con ordine. Si parte alle 9, quando con il primo summit tra Uefa, Eca (organizzazione delle Lege europee) e Fifpro (sindacato mondiale dei giocatori). La seconda riunione si terrà alle 12 e coinvolgerà i funzionari Uefa e i rappresentanti delle 55 Federazioni. Infine, si riunirà il comitato esecutivo Uefa per trattare Euro 2020 e di fatto ufficializzare il rinvio



LE DECISIONI – Proprio così, Euro 2020 verrà rinviato con tutte le probabilità del caso. La direzione è lo slittamento alla prossima estate, mentre trova poco spazio l’opzione invernale, ovvero farlo disputare a novembre come prova generale dei Mondiali in Qatar del 2022. Dunque lo spostamento al 2021 provocherebbe la nuova designazione delle date dei playoff per le ultime quattro squadre che si devono ancora qualificare. Poi, potrebbero essere posticipati di un anno Europeo Femminile e la nuova Coppa del Mondo per club Fifa. In ogni caso, l’organo internazionale vorrebbe chiedere alle Leghe un contributo dovuto ai costi di rinvio di Euro 2020. Dunque il rinvio dell’Europeo servirà per permettere la conclusione dei singoli campionati di lega. Infatti, oggi l’Uefa darà ascolto alla richiesta delle Federazioni di portare a conclusione i campionati. Il termine del 30 giugno non dovrà essere più un problema, per questo motivo il presidente Aleksander Ceferin sta pensando ad un’estensione ‘ad hoc’ per tutti i contratti che scadono in quella data. E Champions ed Europa League? Ci sono varie opzioni al vaglio, ma la decisione verrà presa più avanti in base all’evoluzione della pandemia in Europa.