Evelina Christillin, membro del consiglio Fifa e tifosa Juve, ha parlato a Rai 2 durante la Domenica Sportiva: "Coronavirus? Ci vorranno delle soluzioni. Ho parlato a lungo con la Uefa oggi pomeriggio e la Uefa non si prende alcuna responsabilità di tipo politico, medico, giuridico in tema di giocare delle partite. C'è l'Inter che deve giocare in casa, ma anche quella di parecchi tifosi della Juve che vorrebbero andare a Lione per la Champions League. La Uefa su questo non si esprime. Quello che è certo è che non si possono rimandare partite internazionali, ciò che invece è stato ufficialmente fatto per le gare nazionali. Anche qui però ci sono poche date, tra calendario ed Europeo. Se ci saranno i permessi si giocherà a porte chiuse, ma tanti rimandi non credo".



PORTE CHIUSE - "E' il male minore. C'è un calendario micidiale, se poi ci sono anche gli stage per la Nazionale, le amichevoli, quindi i calciatori sono pieni. Non si può".