Scores one of the greatest goals in competition history

1st player to net in 10 consecutive #UCL games

Due anni fa, sì, proprio due anni fa, Cristiano Ronaldo puniva la Juve come meglio non poteva: con un'acrobazia incredibile, frutto di qualità balistiche impareggiabili nel calcio antico e in quello moderno. 3-0 netto per il Madrid, bianconeri che poi sarebbero stati costretti a inseguire un risultato assurdo al Bernabeu. Sfiorato, quasi afferrato. Poi sfumato. Ma che ha figliato tantissimi attimi futuri: su tutti, l'applauso di cuore del popolo juventino davanti alla rovesciata fattasi gol proprio del sette, quella volta in maglia blanca. Ronaldo osservava, si faceva fiero. E ringraziava con un inchino, covando all'oscuro di tutto e tutti un desiderio: un'altra pagina del suo incredibile diario calcistico l'avrebbe vissuta in quello stadio.L'Uefa ha celebrato quell'acrobazia del 2018 con il video della prodezza di CR7. Eccolo qui in basso.