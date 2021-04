Il presidente dellaha parlato in conferenza stampa della riforma della Champions League ( QUI i dettagli), commentando la creazione della Super League: “In un momento come questo, sottolineo in maniera decisa che la Uefa e il mondo del calcio sono uniti contro la vergognosa proposta egoistica di alcuni club motivati dall’avidità e nient’altro. Siamo tutti uniti contro questo progetto senza senso. I giocatori che parteciperanno alla Superlega non giocheranno né il Mondiale né l’Europeo. È solo una questione di soldi, l’Uefa reinveste nel calcio il 90% dei suoi ricavi. Sono gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualche persona la solidarietà non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro tasche"- ". Solo una piccola parte del mondo del calcio è corrotta. Accecata da avidità, a cui del calcio non interessa. Alcuni club non pensano alle reti segnate ma ai loro conti in banca. Ho conosciuto pochi bugiardi e molte buone persone. Non abbiamo pensato che ci potessero essere dei serpenti nella nostra squadra".