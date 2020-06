Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, parla ai microfoni de l'Equipe del termine per concludere i campionati per le leghe europee. Il numero uno del calcio europeo ha spiegato: "Non possiamo modificare la scadenza suggerita del 3 agosto per la fine dei campionati. Non siamo in grado di tener conto della situazione specifica di ogni paese, chiediamo a tutte le associazioni nazionali di rispettare la scadenza". ​