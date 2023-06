Stando ad ABC, per gli ispettoriildovrebbe essere escluso per un anno dalle competizioni europee per il, in quanto il club "ha violato il quadro giuridico dell'organismo europeo". Particolarmente incisiva, a tal proposito, la relazione della svizzera Mirjam Koller Trunz, che assicura di aver visto indizi di attività volta a organizzare o influire sul risultato delle partite.La decisione finale se sanzionare subito o meno i blaugrana - già qualificati alla prossimacome teste di serie grazie alla vittoria della Liga spagnola - spetta ora alla UEFA, che può aprire un fascicolo e attendere il parere della giustizia spagnola oppure aspettare le conclusioni degli ispettori e lasciare la squadra fuori dall'Europa. C'è tempo fino al 12 giugno per annunciare quali squadre parteciperanno alla prossima edizione.Anche per la, come noto, potrebbero presto esserci sviluppi in merito agli impegni internazionali, con Aleksanderche a seguito del patteggiamento per il filone relativo allapotrebbe ancora optare per un'esclusione (dall'Europa League o dalla Conference, in base all'esito dell'ultima giornata di Serie A).