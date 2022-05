Ceferin, presidente Uefa, ha parlato in un’intervista rilasciata al portale sloveno 24ur.com Sport: “Non ho alcun problema con il Real Madrid, ma in questo momento neanche nessun contatto con i i dirigenti del club. Barcellona e Real? Parliamo di due squadre che sono nelle finale di Champions maschile (i blancos) e femminile (le azulgrana) e rappresentano la prova della limpidezza delle nostre competizioni. Chi è favorito tra Real e Liverpool? Il Madrid ha sette vite come i gatti, in semifinale, dopo la gara d’andata, pensavo che si sarebbe qualificato il Manchester City e invece ha avuto la meglio il Real che ha tante vite, grande esperienza e che poi ha anche il miracoloso Karim Benzema”.