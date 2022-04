Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, è tornato a parlare di Superlega e del Mondiale biennale, in una lettera pubblicata dalla stessa UEFA insieme al bilancio. Questo quanto riportato da Calcio e Finanza: “Il calcio europeo ha resistito a numerosi sfide mostrando unità, rispetto e devozione al gioco che tutti amiamo. E, ancora una volta, il calcio è uscito è più forte che mai. Uno dei due momenti che non scorderò mai del 2020/21 è la rivolta dei tifosi di calcio in tutta Europa contro il cosiddetto progetto “Superlega. Il calcio appartiene ai giocatori e ai tifosi, le reazioni di cuore si sono rapidamente diffuse dalle strade e dagli stadi in tutto il mondo del calcio. Sono bastati pochi minuti perché il castello di carte, mal costruito, collassasse”.