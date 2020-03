Il presidente della Uefa, Alexander Ceferin, ha parlato del Fair-play finanziario a Sky Sport UK. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Fair-play finanziario è stato istituito per contrastare le perdite nel calcio ed è stato un successo. In futuro, però, penso che dovremo adattarlo e dovremo cambiare alcune cose. Ne stiamo discutendo. Non so se siano stati commessi degli errori, probabilmente sì. L'industria calcio si evolve e arrivano sempre più soldi. Dovremo consentire l'ingresso di denaro? Certo, ma dobbiamo pensare alle conseguenze. E avremo bisogno di adottare misure differenti".