Aleksander, presidente della Uefa, ha dichiarato: "È stato un anno difficile per tutti noi - abbiamo affrontato molte sfide. È impossibile pensare che potremmo affrontare così tante sfide in un anno e mezzo, ma è successo e sono molto orgoglioso dell'unità del calcio europeo... di tutte le federazioni nazionali, tutti i club e le leghe, i tifosi, i media e tutte le società calcistiche. Sono sicuro che il calcio europeo, nonostante la difficile situazione con COVID e alcune altre sfide, è forte e sarà ancora più forte in futuro".E sull'errore nel sorteggio degli ottavi di Champions League, a Marca, ha detto: “Abbiamo ricevuto l'informazione che qualcosa è andato storto con il software e ho avuto un incontro con loro per telefono, i fornitori di software, e si sono offerti di rifare la stampa e non sapevano quando si è verificato l'errore. Abbiamo deciso di essere trasparenti e di dirlo per imparare per il futuro.".