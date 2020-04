Ceferin, numero uno dell'Uefa, parla al giornale sloveno Ekipa.



SERIE A - "Sono ottimista e fiducioso: la Liga sarà portata a termine così come la Serie A. Chiaramente oggi non posso promettere o garantire niente, tutto dipenderà della situazione di ciascun Paese". CAMPIONATI - "Oggi non posso promettere o garantire nulla, tutto dipenderà dalla situazione di ciascun Paese. Anche la Premier League? Non vedo come potremmo lasciare il Liverpool senza titolo: se si tornasse a giocare, quasi sicuramente lo vincerebbe, se non si dovesse giocare, sarebbe comunque opportuno annunciare i risultati e determinare i campioni delle rispettive leghe nazionali; e anche in questo caso, non vedo come potrebbe vincere il titolo qualcun altro se non il Liverpool. Capisco che i tifosi dei Reds possano essere delusi in caso di vittoria in uno stadio vuoto, ma in un modo o nell'altro penso che vinceranno la Premier".​



CHAMPIONS - "Per quello che sappiamo oggi, la Champions si chiuderà nelle stesse modalità con cui si sarebbe dovuta giocare prima della sospensione. Non possiamo esserne sicuri, ancora non possiamo sapere se nella finale o in qualsiasi altro evento ci saranno o meno i tifosi, ma dobbiamo farci trovare preparati per tutti e due gli scenari. Dipende tutto dalla pandemia, ma al momento ripeto che contempliamo una normale chiusura della Champions".