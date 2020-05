Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, parla a Bein Sport delle modifiche che potrebbero essere apportate al Fair Play Finanziario a causa delle conseguenze dell'emergenza Coronavirus nel mondo del calcio, colpito gravemente dal punto di vista economico per lo stop dei campionati: "La situazione è straordinaria, non fingiamo che non lo sia. Adatteremo il sistema Fair Play Finanziario, ma una decisione finale sotto questo aspetto non è stata ancora presa. Ma sì, lo adatteremo. Penso che sia importante farlo, perché la situazione dei club non è facile e siamo tutti sulla stessa barca".