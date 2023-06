In queste ore sta emergendo una notizia dalla Spagna che sta lasciando tutti gli addetti ai lavori molto perplessi e riguarda in maniera diretta il Barcellona, ma se vogliamo anche la Juventus. Come riportato da Sport, infatti, la Uefa non sanzionerà il Barcellona per il caso Negreira, che aveva generato un dibattito acceissimo nei mesi precedenti, ma che ora sembra essere già acqua passata, con i Blaugrana che di conseguenza potrà partecipare alla prossima Champions League. Curioso pensare, invece, che ad oggi la Juve rischi ancora l'eliminazione dalla Conference League.