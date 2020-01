Your browser does not support iframes.

La Juve ha alzato l'asticella e ormai è arrivata tra i top club in Europa. Da qualche anno l'obiettivo principale è vincere la Champions League, e la società l'ha detto forte e chiaro. Per farlo servono campioni - e il colpo Cristiano Ronaldo parla da solo - ed esperienza, e con il ritorno di Gigi Buffon come vice Szczesny ci siamo anche su questo punto.



TOP TEN - I due giocatori - il portoghese e il portiere - sono stati inseriti dalla Uefa nella top 10 per presenze in Champions: 168 per CR7 e 123 per Buffon.

Sfoglia la gallery per scoprire le prime 10 posizioni