Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe arrivare già oggi la definitiva sentenza che esclude la Juve dalla Conference League per violazione del settlement agreement basato su bilanci che sono finiti oggetto d’inchiesta in Italia e hanno portato a penalizzazione, multe e inibizioni. Ma Juve e Uefa, ormai, sembrano andare di pari passo: il club bianconero non farà ricorso contro l’esclusione e avrà salva l’eventuale Champions 2024-2025, altrimenti a rischio per lunghezze dei tempi processuali.