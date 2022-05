Dopo il caos di ieri sera, la Uefa va all'attacco. E in una nota spiega: "In vista della partita, i tornelli dal lato del Liverpool sono stati bloccati da migliaia di tifosi che avevano acquistato biglietti falsi che non funzionavano. Ciò ha creato un accumulo di tifosi che cercavano di entrare. Di conseguenza, il calcio d’inizio è stato posticipato di 35 minuti per consentire l’accesso al maggior numero possibile di fan con biglietti autentici. Poiché i sostenitori fuori dallo stadio continuavano ad aumentare dopo il calcio d’inizio, la polizia li ha dispersi con gas lacrimogeni e li ha costretti ad allontanarsi dallo stadio. La UEFA è solidale con coloro che sono stati colpiti da questi eventi ed esaminerà ulteriormente le questioni con urgenza insieme alla polizia e alle autorità francesi e alla Federcalcio francese".