UEFA, lo stipendio di Ceferin dal 2017

Poco fa si è diffusa la notizia che non si ricandiderà per un terzo mandato , nonostante la riforma appena approvata glielo consentisse. Aleksander, in carica dal 2016, terminerà quindi la sua esperienza da presidente dellanel 2027, dopo aver comunque guadagnato una cifra non indifferente.Calcio e Finanza gli ha fatto i conti "in tasca" in base a quanto messo nero su bianco nei documenti della UEFA a partire dalla stagione 2017/18, in cui ha guadagnato 1,56 milioni di franchi svizzeri (circa 1,35 milioni di euro al cambio al 30 giugno 2018). Considerando la valuta originaria, lo stipendio per Ceferin è quasi raddoppiato nel corso di questi anni, con una crescita pari all’85% dal 2017/18 al 2022/23 e un tasso di crescita medio annuo pari al 10%. Complessivamente, Ceferin nel suo mandato da presidente della UEFA finora ha incassato poco più di 14 milioni di franchi svizzeri, pari a circa, con una media di 2,3 milioni di franchi svizzeri annui (circa 2,2 milioni di euro).