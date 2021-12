L'Uefa non fa sconti e, nella giornata di oggi, ha comunicato sanzioni contro 8 club che non hanno rispettato i parametri del Fai Play Finanziario. Queste le 8 società in questione:FC Astana (Kazakistan)CFR 1907 Cluj (Romania)PFC CSKA-Sofia (Bulgaria)Mons Calpe SC (Gibilterra)FC Porto (Portogallo)Real Betis Balompié (Spagna)CD Santa Clara (Portogallo)Sporting Clube de Portugal (Portogallo)