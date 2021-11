I ministri dello sport dell'Unione europea hanno adottato una risoluzione del Consiglio dell'UE sul modello sportivo europeo.Di fatto, una tutala da minacce "come le competizioni chiuse", ossia contro la Superlega.La risoluzione ha fatto seguito al sostegno del modello sportivo europeo espresso da Parlamento e Commissione Europea. L'Uefa l'ha accolta come una vittoria, condividendone i valori, anche perché l'UE sostiene e si è allineata al modello di governance dell'Uefa. Gli stati membri hanno poi confermato le caratteristiche fondamentali del modello sportivo europeo come struttura piramidale, dunque aperto a promozioni e retrocessioni. ùSulla risoluzione, Ceferin ha dichiarato: "È una dichiarazione d’intenti storica da parte degli stati membri dell’UE; non c’è dubbio che l’Europa e lo sport europeo riusciranno a proteggere e promuovere il nostro modello sportivo. Ora abbiamo un piano d’azione a lungo termine a livello continentale per difendere un progetto basato sui valori, socialmente integrato e aperto. Con il sostegno al nostro modello, il calcio europeo ne rimarrà l’esempio principale”.