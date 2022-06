A TMW, Destiny Udogie, ha parlato così del suo campionato e delle aspettative: "Sarà un campionato come sempre competitivo e tirato fino in fondo. Le big se lo contenderanno? Sicuramente sì: Inter, Milan, Juve Napoli e Roma. Però attenzione anche ad altre squadre molto competitive come Lazio, Atalanta e Fiorentina. Per l'Udinese vedremo cosa succederà tra arrivi e partenze, ma di certo la società allestirà una squadra come sempre competitiva e sono sicuro che si toglierà delle belle soddisfazioni. Mercato? Fa molto piacere essere accostati a club di primissimo livello. Io la vivo serenamente e pensando al campo. Al mercato pensano i miei agenti che conoscono il mio pensiero ed hanno la mia totale fiducia”.