Il Tottenham è primo in classifica e merito di questo grande inizio di stagione è anche di Udogie, terzino convocato anche con l'Italia che è riuscito subito ad incidere nella nuova esperienza in Premier League. L'esterno dell'Udinese è stato acquistato per 25 milioni quando in dirigenza c'era Fabio Paratici. In Italia, sia Juve che Inter si erano interessate al giocatore tanto da incontrare più volte nell'estate 2022 i suoi agenti.