In un'ampia intervista rilasciata ai microfoni di Patreon, il terzino dell'Udinese Destiny Udogie, ha parlato di quello che sarà il suo futuro ma mantenendo ben salda anche la sua posizione su quella che è l'attuale avventura in Friuli. Il classe 2002 ha poi fatto una chiosa anche sul bomber serbo Dusan Vlahovic, indicandolo come il più forte giocatore della Serie A.



VOCI DI MERCATO - 'Fa sempre piacere sapere di fare gola a club importanti perchè significa che stai facendo bene. Sono lusingato dell'interesse di Napoli e Juve ma resto concentrato sull'Udinese, non ascolto troppo queste voci'.



SU VLAHOVIC - 'E' il miglior attaccante della Serie A, perché è veloce, è fisico e può anche finire. Ha tutto. Per la sua età è devastante'.