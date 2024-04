Destinyè stato vicinissimo a un trasferimento sia all'Inter che alla Juventus. Lo ha rivelato Stefano Antonelli, agente del terzino sinistro, precedentemente in forza all'Udinese e attualmente al Tottenham. Questo retroscena di mercato è emerso durante l'evento Padel Best Expo di Montecarlo, dove Antonelli ha condiviso alcuni dettagli sul futuro del suo assistito a TMW.- "Il calcio è fatto di momenti. In quel momento è stato bravissimo Paratici a toglierlo dal mercato per poi lasciarlo in prestito all'Udinese".- "Non lo ha lasciato in pasto a Juventus o Inter. Fosse passato un altro anno, sono certo che Inter o Juventus lo avrebbero preso, ma quello non era il momento per loro di spendere i 25 milioni che ha sborsato il Tottenham".