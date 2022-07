Destinyè uno di quei giocatori che più ha impressionato nell'ultima Serie A. Un nuovo talento, classe 2002, che ha macinato la corsia mancina della Juventus, partendo come terzino ed entrando di diritto tra gli uomini mercato. Uno di quelli da seguire con grande, grandissima attenzione. E anche la Juventus, naturalmente, ci ha messo gli occhi.- Lui, oggi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport spiega: "Juve? Dai social vedevo. Ma ero tranquillo, pensavo a recuperare. Innanzitutto a Udine sto bene. Poi voglio giocare e migliorare, in difesa e anche ad andare meglio sul fondo per crossare". E anche sul futuro ha le idee chiare: "Il mio obiettivo è quello di arrivare alla Nazionale maggiore di Roberto Mancini, il ct mi disse che voleva vedermi bene". Prima in Nazionale e poi... "Magari in futuro farei volentieri un'esperienza in Inghilterra". La Premier League che può chiamare, che attrae, in attesa del mercato interno. Che alla Juve piaccia non è un mistero, anche se i bianconeri ad oggi per lui non si sono mossi e le priorità sono altre, anche perché in quel ruolo in questo mercato è arrivato Andrea Cambiaso, già girato a Bologna in prestito.