E' terminato con un incredibile e rocambolesco 4-0 il posticipo tra Udinese e Roma, con i friulani che hanno letteralmente surclassato i giallorossi dal primo al novantesimo minuto. A trascinare i padroni di casa ci ha pensato un inarrestabile Destiny, autore di una prestazione che ha impressionato gli addetti ai lavori, alla quale si aggiunge anche il gol personale come giliegina sulla torta. Udogie che però è destinato ad avere un futuro lontano dall'Italia, nonostante in estate diversi club nostrani si erano fatti avanti per il laterale. Il giocatore è stato infatti già acquistato dal, il quale ha optato per lasciarlo in prestito in questa stagione, condizione che è stata gradita dalla proprietà bianconera e che ha influenzato in parte l'esito di questa operazione.- La cifra che gli Spurs dovranno versare all'Udinese corrisponde a 18 milioni di euro di parte fissa più due di bonus semplici e altri cinque più complicati. Prima degli inglesi però si era mossa anche lasu espressa volontà di Massimiliano Allegri, ma le priorità di mercato differenti e il nodo sul futuro di Alex Sandro, non lasciavano margini per una vera e propria trattativa. Il brasiliano infatti è sempre stato un punto interrogativo e in realtà lo è tutt'ora, ma anche le scarse richieste di mercato hanno indirizzato Madama verso la riconferma dell'ex Porto, escludendo di fatto un possibile arrivo di Udogie.