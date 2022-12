In un'intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, il terzino dell'Udinese Destiny Udogie ha parlato anche di quello che potrebbe essere il suo futuro.'Tifavo Milan. Quando ho iniziato a giocare a sinistra, mi sono innamorato di Marcelo. I migliori al mondo sono Theo Hernandez e Alphonso Davies. Io sono migliorato grazie alla squadra. Io sto imparando tanto con questo gruppo. Sottil? E’ diretto, mi piace e ha un’idea di gioco precisa. Premier League? E’ un campionato competitivo come la Serie A. Per ora la guardo in Tv e penso a migliorare'.