Il futuro di Destiny Udogie sembra ormai scritto, con il suo approdo al Tottenham che è ormai imminente. Sul terzino del club friulano si era mossa in un primo momento anche la Juve ma alla fine gli inglesi hanno avuto la meglio. A confermarlo è stato anche il ds Pierpaolo Marino, il quale ha parlato così ai microfoni di Udinese Tv.'C’è una trattativa in corso e parlarne quando non ci sono ancora le ufficialità è molto complicato. È bello che ci sia un’offerta importante per Udogie, ma l’Udinese cede i propri giocatori solo per le cifre giuste e tende a tenerli due anni. Cercheremo di non smentire questi parametri'.