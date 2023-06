, perno del centrocampo dell'Udinese, ha parlato a Tuttosport alla vigilia della gara contro la Juve: «Ho già giocato nel reparto arretrato negli ultimi minuti a Salerno. Se giocherò li forse non farò la mia miglior partita, ma sono pronto a dare una mano ai miei compagni in ogni posizione possibile. Come sempre abbiamo studiato i nostri avversari. Ci aspetta una partita difficile, considerando anche le nostre assenze, ma faremo il possibile per concludere al meglio. Di fronte avremo una Juve che ha avuto una stagione complicata, con le penalizzazioni, ma ogni squadra ha i suoi problemi. La Dacia Arena è stato un terreno ostico per tutte le big del campionato, con la sola Lazio capace di portare a casa i 3 punti».«Contro le grandi ci sono sempre molte motivazioni e il nostro pubblico ci spinge per fare buoni risultati. Abbiamo sempre fatto ottime prestazioni davanti ai nostri tifosi e vogliamo chiudere nel migliore dei modi. Mancano solo 90 minuti ed è quindi ora di bilanci individuali e di gruppo».«Per me è stata la miglior stagione da quando sono in Europa, grazie alla fiducia del mister che mi ha fatto giocare tutte le partite. Credo di aver fatto il salto di qualità. L’Udinese è partita molto forte, poi abbiamo perso dei punti che non dovevamo perdere con diversi pareggi. Credo sia comunque una stagione equilibrata che ci permette di avere fiducia rispetto al futuro».