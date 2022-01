Intervenuto ai microfoni di Udinese TV, il centrocampista brasiliano Walace ha commentato la sconfitta subita contro la Juve all'Allianz Stadium. Ecco le sue parole: "Il primo tempo non è stato come lo avevamo preparato, ma nella seconda parte abbiamo preso più coraggio e messo in difficoltà la Juve. È stato difficile non stare tutti insieme e allenarci da casa. Se non sei in campo non ti brucia il cuore. Dobbiamo avere personalità, provare a fare il nostro gioco sempre".