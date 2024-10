Udinese-Juventus, un assenza per i friulani

Laarchiviata la partita contro ilora si concentra sulla prossima sfida di campionato: quella contro l'Udinese. La sfida si disputerà alla Dacia Arena di Udine nella serata di sabato, precisamente alle ore 18. Ci sarà però un assente tra le fila dei bianconeri di Udine.Isaakè stato espulso al minuto 53' della sfida tra Udinese e Venezia. Per questo motivo non sarà presente per la sfida contro gli altri bianconeri, quelli allenati da Thiago Motta.