A poche ore dall'esordio. Domani, alle 18.30, la Juventus scenderà in campo contro l'Udinese per il primo impegno della stagione 2021/22, la prima giornata di Serie A. Come riporta UdineseTV, il tecnico Gotti dovrà fare a meno di Fernando Forestieri contro i bianconeri, per via di un’elongazione al flessore, che lo porterà a saltare l’esordio in campionato. Sta provando a recuperare, invece, Stryger Larsen.