Brutte notizie per l'Udinese, che perde Pereyra per il prossimo match contro la Juventus, in programma lunedì 12 febbraio all'Allianz Stadium. Il centrocampista infatti è stato ammonito nel corso del primo tempo tra Udinese e Monza. Un cartellino giallo che costa caro all'argentino visto che era diffidato e sarà costretto quindi a saltare la sfida contro la sua ex squadra. In casa Juve invece, l'unico giocatore diffidato è Danilo, che quindi se prenderà un'ammonizione nella sfida con l'Inter, sarà indisponibile per il match successivo contro l'Udinese.