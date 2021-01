1









Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha diramato la lista dei 22 giocatori convocati per la sfida di domani in casa della Juventus. Fuori Gerard Deulofeu non ha recuperato dal problema muscolare e non ci sarà. Ecco la lista:



Portieri - Musso, Gasparini, Scuffet



Difensori - Samir, Bonifazi, Molina, Ter Avest, Stryger Larsen, De Maio, Zeegelaar



Centrocampisti - Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Pereyra, Mandragora, Palumbo, Coulibaly



Attaccanti - Lasagna, Pussetto, Nestorovski, Forestieri